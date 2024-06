Pétrole dans la mer de l’Est : Act-Geo considère le projet « prometteur »

Photo : YONHAP News

La société américaine de recherche géologique Act-Geo, qui a analysé l’existence d’un gisement de pétrole et de gaz dans la mer de l’Est, a qualifié le projet de « hautement prometteur ».Le fondateur de l’entreprise, Vitor Abreu, a déclaré, ce matin, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue au complexe gouvernemental de Sejong, que les puits examinés sont dotés de tous les éléments clés suggérant la présence de ces ressources énergétiques. Avant d’ajouter que cela signifie que des pièges et des accumulations d’hydrocarbures pouvaient y exister. Il a d’ailleurs estimé le taux de réussite à 20 %. Il s’agit d’un niveau très élevé selon lui.A propos de Woodside, l’entreprise australienne qui a tiré une conclusion contraire, Abreu a expliqué qu’elle n’avait pas eu le temps de faire une analyse approfondie sur les données de l’exploration en raison d’un retrait anticipé. Woodside a mené une étude géophysique sur cette région pendant quinze ans à partir de 2007 avec la KNOC, l’entreprise pétrolière publique. Dans son rapport semestriel, elle a indiqué qu’elle optimise son portefeuille d’exploration en se retirant des zones jugées comme n’ayant plus de potentiel.Cependant, celui qui représente Act-Geo a affirmé avoir identifié sept nouvelles structures prometteuses à partir des données concernant les trois puits de forage, creusés par Woodside et KNOC.