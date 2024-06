Photo : YONHAP News

En ce deuxième lundi du mois de juin, il fait beau au pays du Matin clair malgré quelques gouttes de pluie qui tomberont dans l’après-midi à Andong, Daegu et Ulsan, villes toutes trois situées dans le sud-est.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 22°C à Séoul. De manière plus générale, il fait entre 20 et 21°C sur tout le territoire et même 26°C à Gangneung, la maximale.Dans la seconde partie de journée, il fera plus de 30°C partout sauf sur la côte sud. En effet, il fera 27°C de Busan à Mokpo, et 26°C sur l’île insulaire de Jeju. En revanche, la capitale enregistrera 30°C, et le mercure montera à 31°C dans le Jeolla du Nord ainsi qu'à Andong et à 33°C à Daegu.