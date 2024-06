Guerre des ballons : Séoul réagit en reprenant la diffusion de messages de propagande

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a repris la diffusion de ses messages de propagande via ses haut-parleurs installés à la frontière. Et c’est une première depuis la déclaration de Panmunjeom, signée en 2018 entre le président sud-coréen d’alors, Moon Jae-in, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.Le Conseil de sécurité nationale a décidé de réagir face aux provocations incessantes de Pyongyang en rétablissant la diffusion de messages de propagande par haut-parleurs à la frontière. Et ce, alors même que le texte interdit les actes d’hostilité entre les deux parties.L'armée sud-coréenne a ainsi diffusé, hier après-midi, ses premiers messages contre le pays communiste. Elle avait préparé cette action en amont dans le cadre du programme d’entrainement « l'écho de la liberté ». Elle a également rendu publiques les images de cet exercice qui a été réalisé avec des haut-parleurs mobiles, installés sur des camions. Séoul a ensuite souligné qu’il maintiendra - ou non – cette nouvelle activité en fonction de l’attitude de Pyongyang. De son côté, le ministre de la Défense, Shin Won-sik, a présidé une réunion à laquelle tous les commandants du pays ont participé. Il leur a alors demandé de répondre fermement à toute provocation venant du nord du 38e parallèle.Pour information, jusqu’à 2018, la Corée du Sud a fait marcher une quarantaine de haut-parleurs, mobiles et fixes confondus, dont une partie fixe a été mise en opérations, hier, pendant deux heures. Et ces enceintes ont diffusé des contenus de « la voix de la liberté », une émission créée spécialement dans le cadre de la guerre psychologique avec le régime nord-coréen. Dans le passé, elles transmettaient différentes informations et de la K-pop.