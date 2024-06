Kim Yo-jong menace Séoul d'une « réponse inédite » face à sa diffusion de messages de propagande

Photo : KBS News

Kim Yo-jong a lancé un avertissement à la Corée du Sud, hier soir, via un communiqué publié par l'agence de presse officielle de son pays. Elle a annoncé que si celle-ci continuait d’envoyer des tracts par-delà la frontière et de diffuser des messages propagandistes, elle se verrait confrontée « à une réponse inédite » de sa voisine. Avant d’ajouter que l'envoi de ballons poubelles aurait dû se terminer hier, mais que la situation avait changé à cause de l’attitude du Sud à son encontre.La vice-directrice du Parti des travailleurs a d'ailleurs souligné que les ballons nord-coréens ne contenaient que des morceaux de vieux papiers, sans aucun message d'ordre politique. Elle faisait référence ici aux 1 400 ballons contenant 7,5 tonnes de bouts de papiers, envoyés vers le Sud le weekend dernier.La sœur de Kim Jong-un a ainsi condamné Séoul, qui, selon elle, envenimait la situation, en reprenant la diffusion des messages anti-Pyongyang. Elle l’a alors exhorté à arrêter immédiatement ce genre de provocation. Elle a également condamné ce comportement, qu’elle a qualifié d’ « immature et grossier ». Malgré tout, la femme forte de Pyongyang n'a pas précisé ce que serait cette « réponse inédite » du pays communiste.Pour information, ce week-end, l'armée sud-coréenne a repris sa diffusion de messages anti-Pyongyang par haut-parleurs à la frontière, en représailles de son envoi de ballons poubelles.