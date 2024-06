Visites d'Etat : Yoon prône la coopération dans les minéraux clés avec les pays d'Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le président de la République va effectuer, dès aujourd'hui, des visites d'Etat en Turkménistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Une tournée centrée sur la coopération dans le domaine de l’approvisionnement en minéraux clé.En effet, ces trois pays de l'Asie centrale font partie des principaux producteurs de minéraux critiques tels que l'uranimum et le lithium, indispensables à l'industrie 4.0. D'où l’initiative du Bureau présidentiel de Yongsan, appelée « la Route de soie reliant la Corée du Sud et l'Asie centrale ». C’est d’ailleurs le premier plan gouvernemental centré sur cette région. Et la troisième stratégie diplomatique de l'administration Yoon, qui a déjà élaboré l'« Initiative pour la région indo-pacifique » et celle « pour la coalition Corée-Asean », l'association des pays du sud-est asiatique.La tournée de Yoon Suk Yeol en Asie centrale a pour objectif de renforcer la coopération dans les différents domaines que sont les minéraux clé, l'énergie et les infrastructures. Qui plus est, un sommet entre la Corée du Sud et quatre pays de la région est prévu l'an prochain à Séoul.Le chef de l'Etat se rendra au Turkménistan aujourd'hui et demain, avant de se déplacer au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour une durée de trois jours.