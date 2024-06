NCG : la stratégie nucléaire commune au cœur des débats à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu, aujourd'hui, à Séoul, la troisième réunion de leur groupe consultatif nucléaire (NCG).Selon le ministère sud-coréen de la Défense, les pourparlers sont dirigés par Cho Chang-rae, le ministre adjoint pour la politique du ministère, et Vipin Narang, le sous-secrétaire adjoint à la Défense des Etats-Unis pour la politique spatiale. Y assistent les responsables du Conseil de sécurité national ainsi que des hauts fonctionnaires chargés de la défense, de la diplomatie et du renseignement, venus des deux alliés.L’enjeu de la réunion est d’autant plus important qu'elle survient au moment où la Corée du Nord multiplie ses provocations avec l'envoi de ballons poubelles, le brouillage de signaux GPS et le tir de missiles balistiques. Toute la question est donc de savoir quel sera le moyen commun de renforcer la dissuasion élargie en matière de nucléaire face au régime communiste.Le groupe consultatif nucléaire est une instance créée en vertu de l'accord signé en 2023 à Washington par les dirigeants sud-coréen et américain, à l'occasion du 70e anniversaire de l'alliance bilatérale. Les deux premières éditions du NCG ont été organisées par les Conseil de sécurité national des deux pays, alors que cette troisième est dirigée par les ministères de la Défense.Les discussions précédentes, tenues en décembre dernier à Washington, ont porté sur les mesures de renforcement des capacités d'exécution de la dissuasion élargie. Les pourparlers d'aujourd'hui, eux, concerneront l'établissement des lignes directrices pour la planification et la mise en œuvre de la stratégie nucléaire commune vers la fin de la première moitié de 2024, en vue de construire une dissuasion élargie (parapluie nucléaire) « unie ».