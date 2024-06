Financement des GIs : coup d’envoi du 3e volet des négociations sud-coréano-américaines

Photo : YONHAP News

Le troisième volet des négociations sud-coréano-américaines, visant à renouveler l’Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement de GIs dans le pays du Matin clair (SMA), débutent, aujourd'hui, à Washington. Il s’étendra jusqu’au 12 juin. Le département d'Etat américain a publié vendredi dernier un communiqué en ce sens.Linda Specht, conseillère en chef du département, a souhaité que cette nouvelle réunion permette d’atteindre l'objectif commun des deux nations. Il s'agit, selon elle, de « parvenir à un accord, acceptable des deux côtés, et capable de renforcer la sécurité partagée par deux alliés ». Elle dirigera la délégation américaine, composée de nombreux hauts officiels du département d'Etat, du Pentagone et des Forces américaines stationnées en Corée du Sud.La Corée du Sud, elle, y est représentée par une délégation conduite par Lee Tae-woo. Y participeront les responsables du ministère de la Défense, celui des Finances, et de l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA).Cette 12e édition du renouvellement du SMA va fixer la contribution respective aux frais, à assumer à partir de 2026, liés à la présence de l'armée américaine dans la péninsule. Séoul et Washington avaient organisé leur première réunion pour cette édition du 23 au 25 avril à Honolulu, et la deuxième, du 21 au 23 mai à Séoul.Le 11e accord de SMA, signé en 2021, restera en vigueur jusqu'à la fin de 2025. Et il est plutôt exceptionnel que les négociations de ce genre débutent aussi tôt, à savoir un an et huit mois avant l’expiration du pacte. Explications à cela : les résultats de l'élection présidentielle américaine prévue ce novembre risquent fort d'influencer de manière significative les négociations.