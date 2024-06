Première alerte canicule de l’année émise une semaine plus tôt qu'en 2023

Photo : YONHAP News

Une alerte de canicule a été émise, aujourd’hui, notamment à Daegu et à l'ouest d'Ulsan, en raison de températures ressenties atteignant 33°C, voire plus. C'est la première alerte de l'année. A titre de comparaison, en 2023, elle avait été émise le 17 juin, soit une semaine plus tard.Pour les amateurs de météorologie, voici quelques explications. Cette situation serait causée par une crête barométrique venant de l'est de la Mongolie, entraînant de l'air sec et une haute pression au-dessus de la péninsule et de Shanghai, ce qui a intensifié le rayonnement solaire et fait monter les températures.En conséquence, le mercure dépasse les 30°C dans la plupart des régions, atteignant même 33°C dans les terres de Gyeongsang. Cette vague de chaleur devrait d’ailleurs persister, il est donc recommandé de s’hydrater et de se protéger du soleil.