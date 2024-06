Manifestations démocratiques du 10 juin : Han Duck-soo salue l’esprit de protestation

Photo : YONHAP News

Une cérémonie commémorative s’est tenue, ce matin, à l’hôtel de ville de Séoul, pour commémorer le 37e anniversaire des manifestations démocratiques de juin 1987.Le Premier ministre sud-coréen a rappelé que le début de ce mouvement de protestation contre la dictature militaire avait été marqué par des cris de plusieurs élèves et citoyens. Pour lui, c’était un tournant historique de la démocratie du pays du Matin clair. Han Duck-soo a souligné que l’esprit sublime de ces manifestations était un patrimoine important dont les sud-Coréens devaient hériter.Le chef du gouvernement a déclaré que l’exécutif s’efforçait d’assurer la souveraineté populaire et de permettre au secteur privé de jouer un rôle principal dans la société. Il a expliqué qu’il faisait en sorte que la croissance économique soit dirigée par les entreprises, et que la population puisse ressentir l’amélioration de ses conditions de vie. Il a ajouté que le pays cherchait à protéger les personnes défavorisées, en faisant de leur bien-être l’une des idées dominantes de sa politique.Han a aussi évoqué la tenue du sommet pour la démocratie, de celui sur l’intelligence artificielle (IA), ainsi que du sommet Corée-Afrique dans le pays. Il a souligné que ce dernier contribuait à l’expansion de la démocratie libérale dans le monde entier, en tant que pays pivot.