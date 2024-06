Le taux d'endettement des ménages en Corée du Sud, toujours « le plus élevé du monde »

Photo : YONHAP News

Le taux d'endettement des ménages sud-coréens par rapport au PIB reste à un niveau le plus élevé parmi les principaux pays du monde. C’est ce qu’a révélé une enquête de l’Institut de Finance internationale.À la fin de l'année dernière, ce chiffre, par rapport au PIB, est passé de 100,4 % à 93,5 % en changeant l'année de référence de 2015 à 2020. Cependant, même en suivant les nouveaux critères, le pays se classe toujours au premier rang des plus endettés parmi 34 pays. Ainsi, même avec les critères modifiés, le taux d'endettement des ménages et des entreprises reste plus important que dans les autres pays.La cause : le montant de la dette chez les deux catégories est resté le même, mais la taille du PIB nominal de l'année dernière a augmenté de plus de 100 mille milliards wons, soit environ 60 000 milliards d’euros. Le taux d'endettement des entreprises par rapport au PIB a également chuté de 122,3 % à 113,9 %, soit une baisse de 8,4 points de pourcentage.En raison de la révision de l'année de référence, le classement du Pays du Matin clair pour ce chiffre chez les sociétés par rapport au PIB est passé du 4e au 5e rang mondial.