Action collective des médecins : le gouvernement va prendre des décrets administratifs

Photo : YONHAP News

Les médecins ont annoncé suspendre les soins le 18 juin. Le gouvernement va donc réagir à cette action collective. Et ce, avec des décrets administratifs.D’abord, l’exécutif a décidé d’obliger les cabinets privés à fournir des services de consultations. Par conséquent, toutes les provinces et les villes leur donneront l’ordre d’ouvrir leurs portes, mardi prochain. Les établissements médicaux sont contraints de déclarer, d’ici ce jeudi, qu’il n’y aura pas de consultation, au cas où ils compteraient ne pas recevoir des patients.Le gouvernement prévoit également d’examiner si l’Association coréenne des médecins (KMA), qui a annoncé la suspension des soins, viole la loi sur la réglementation des monopoles et le commerce équitable ou pas. Il a critiqué, d’un côté, que cette action collective signifie que les médecins abandonnent leurs devoirs. De l’autre côté, il a fait part de sa volonté de continuer à les persuader et de communiquer avec eux.Le monde médical reste toutefois inflexible. La KMA a demandé à l’exécutif de réexaminer son plan d’augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine. Elle a déclaré que la suspension des soins, prévue mardi prochain, dépendrait du changement de position effective du gouvernement.