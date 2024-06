Assemblée nationale : le Minjoo va élire les chefs de 11 des commissions parlementaires

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la principale formation de l’opposition, a prévu d‘élire seul, cet après-midi, les têtes de 11 commissions parlementaires en session parlementaire.Son patron du groupe parlementaire a déclaré qu’il avait attendu jusqu’au week-end dernier sans recevoir de réponse du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Park Chan-dae a indiqué que ce dernier n’avait pas déposé sa liste des membres des commissions permanentes jusqu’à vendredi, la date fixée par la loi. Il a rappelé que la formation présidentielle n’était même pas présente à la réunion avec le président de l’Assemblée générale.Le PPP a résisté, de son côté, en affirmant qu’une telle composition du Parlement heurtait le bon sens, n’était conforme ni à la loi, ni aux coutumes. Il prévoit d’organiser cet après-midi une assemblée générale de ses députés au lieu d’assister à la réunion, si le Minjoo et le président de l’Hémicyle, Woo Won-shik, se retrouvent aujourd’hui pour choisir les membres des commissions parlementaires.Les deux formations n'arrivent toujours pas à un accord sur la présidence de la commission sur la législation et les affaires judiciaires, celle de la commission de gestion, ainsi que celle de la commission sur la science, les TIC, la radiodiffusion et les communications. Le Minjoo envisage de prendre la présidence des 18 commissions, au cas où le PPP ne changerait pas de sa position.