Météo : fortes chaleurs dans tout le pays et particules fines dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Ce mardi, il fait beau dans la grande majorité du pays du Matin clair malgré quelques nuages dans le Jeolla du Sud. Cet après-midi, le soleil brillera partout, et quelques cumulus pourront être aperçus sur l’île méridionale de Jeju. Les fortes chaleurs commenceront dès aujourd’hui, il est donc recommandé de penser à bien s’hydrater. Et, deuxième information importante, la qualité de l’air a été évaluée comme mauvaise dans la région métropolitaine, il est donc conseillé de se munir d’un masque lors de déplacements extérieurs.En ce qui concerne les températures, ce matin sur le chemin du travail il fait déjà 23°C et la climatisation dans les transports en commun est plus ou moins généralisée. La maximale est pour Gangneung avec 27°C, suivi d’Ulsan avec 24°C. Dans le reste du territoire, il fait entre 22 et 23°C, et légèrement plus frais dans le Jeolla du sud et sur l’île de Jeju, ces deux régions enregistrant un mercure de 20 à 21°C.Dans la seconde partie de journée, il fera toujours plus frais à Mokpo, Yeosu et sur l’île de Jeju par rapport au reste du territoire puisque ces régions enregistreront respectivement 27 et 26°C. En revanche, il fera très chaud dans le reste du pays. A commencer par Séoul dont le mercure montera à 32°C. Il fera 34°C à Daegu, 33°C à Gangneung et entre 31 et 32°C dans les régions intérieures.