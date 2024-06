Yoon entame à Achgabat son périple dans trois pays d’Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a atterri, hier, à Achgabat, la capitale du Turkménistan. C’est la première étape de sa tournée qui le conduira également au Kazakhstan et en Ouzbékistan.Yoon Suk Yeol a aussitôt été reçu en tête-à-tête par son homologue, Serdar Berdimoukhamedov, après une cérémonie d’accueil.A l’issue de leur sommet, les deux dirigeants ont publié une déclaration commune. Ils y ont annoncé avoir convenu d’élargir la coopération économique entre leurs pays dans divers domaines, allant du gaz aux technologies de l’information. Sans oublier d’œuvrer pour la réussite des grands projets de construction des infrastructures que mène actuellement cette ex-république soviétique d’Asie centrale. Il s’agit notamment d’installations pétrochimiques, d’usines respectueuses de l’environnement ou encore de celles de désulfuration.Le chef de l’Etat turkmène a par ailleurs manifesté son soutien à « l’initiative de coopération de la route de la soie ». C’est la première stratégie de Séoul pour l’Asie centrale visant à renforcer la coopération bilatérale.La Corée du Nord s’est, elle aussi, invitée dans leur conversation. Yoon et Berdimoukhamedov ont alors affiché un front uni face à elle. En effet, ils se sont accordés à dire que sa dénucléarisation complète contribuera à la paix et à la prospérité non seulement dans la péninsule mais aussi dans le monde. Dans cette optique, l’hôte du numéro un sud-coréen a exprimé, dans la déclaration conjointe, son soutien à « l’initiative audacieuse en faveur d’une péninsule dénucléarisée, pacifique et prospère », lancée par l’administration Yoon.Celui-ci en a profité pour inviter son homologue à se rendre à Séoul à un moment mutuellement convenable.Aujourd’hui, le numéro un sud-coréen va s’exprimer devant un forum d’affaires, avant de repartir pour le Kazakhstan.