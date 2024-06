Le compte courant redevient déficitaire pour la première fois depuis un an

Photo : YONHAP News

Après onze mois consécutifs d’embellie, le solde des transactions courantes a replongé dans le rouge en avril, selon les premières estimations de la Banque de Corée (BOK). Le déficit a atteint 290 millions de dollars.La Banque centrale associe cette contreperformance notamment à la baisse de l’excédent commercial, pénalisé par la hausse des importations.Dans le détail, en avril, la Corée du Sud a enregistré un surplus commercial de 5,1 milliards de dollars. C’est 3 milliards de moins que le mois précédent. Les expéditions des produits des TIC comme les semi-conducteurs et celles des autres biens comme ceux pétrochimiques ont progressé. Même chose pour les achats des matières premières, des biens-capitaux et de ceux de consommation.Le montant des exportations s’est ainsi élevé à 58,1 milliards de dollars, celui des importations à 53 milliards. Soit en hausse de 18 et 9 % respectivement sur un an.A l'inverse des biens, les échanges de services ont affiché un déficit de 1,6 milliard de dollars. Et le déficit du tourisme se poursuit lui aussi (-800 millions de dollars).La balance des revenus primaires a, elle aussi, été déficitaire de 3,3 milliards de dollars. Principale explication à cela : un facteur saisonnier d'importants paiements de dividendes aux étrangers.