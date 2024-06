Pentagone : un haut responsable évoque la possible livraison de missiles sol-air russes à Pyongyang

Photo : Getty Images Bank

L’Académie diplomatique sud-coréenne (KNDA) et le Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS) ont conjointement organisé, hier, à Washington, un « Dialogue pour le renforcement de l’alliance sud-coréano-américaine ».Plusieurs responsables gouvernementaux des deux pays sont intervenus. Parmi eux, Richard Johnson, sous-secrétaire adjoint à la Défense, en charge de la lutte contre les armes atomiques et celles de destruction massive, et Kim Kyou-hyun, ex-patron du renseignement sud-coréen (NIS).A cette occasion, le haut responsable du Pentagone est revenu sur la coopération militaire Moscou-Pyongyang. Selon lui, la Corée du Nord a expédié vers la Russie des containeurs transportant plus de 1 000 équipements militaires, et ce, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela alimenterait financièrement les programmes balistique et nucléaire du pays communiste.Johnson a par ailleurs fait part de sa préoccupation quant à la possibilité que le Kremlin fournisse au régime de Kim Jong-un des missiles sol-air et les technologies des missiles balistiques et d’autres de pointe.Pour sa part, l’ancien directeur du NIS a indiqué que l’incertitude augmentait dans le monde entier et que les Etats comme la Corée du Nord, la Chine, l’Iran et la Russie étaient responsables de cette situation.