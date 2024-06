Washington commente l’information sur le voyage prochain de Poutine en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le quotidien économique russe, Vedomosti, a rapporté, hier, que Vladimir Poutine allait se rendre en Corée du Nord et au Vietnam dans le courant du mois.Le même jour, cette information a occupé une place lors du point presse du département d’Etat américain. Un de ses responsables a alors rappelé que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le royaume ermite restaient toujours valides. Et d’ajouter que toutes les nations, y compris la Russie, doivent honorer les obligations internationales en matière du programme illicite des armes de destruction massive de Pyongyang.Les pays occidentaux considèrent que celui-ci a fourni à Moscou une grande quantité de missiles balistiques et de munitions avant et après la rencontre entre leurs dirigeants sur le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe. C’était en septembre dernier.L’Etat de Poutine les aurait utilisés en Ukraine. Evidemment, cela est contraire aux résolutions onusiennes, qui interdisent l’importation des armes construites au nord du 38e parallèle.