Des soldats nord-coréens ont brièvement franchi la MDL dimanche

Photo : YONHAP News

Cela s’est passé dimanche, mais on ne l’a appris qu’aujourd’hui. Des soldats nord-coréens ont brièvement franchi la ligne de démarcation militaire (MDL), séparant les deux Corées.L’armée sud-coréenne a annoncé, aujourd’hui, qu’un groupe de militaires travaillant du côté nord-coréen de la zone démilitarisée (DMZ) sur le front central avait traversé la MDL, avant d’y retourner aussitôt des messages d’avertissement diffusés et des tirs de sommation effectués. C’était vers 12h30, le dimanche 9 juin. Depuis, aucun mouvement inhabituel n’a été observé.L’armée a assuré continuer de surveiller de près l’évolution de la situation et faire le nécessaire pour se préparer à toute éventualité.L’incident est survenu alors que les relations entre les frères et ennemis sont au plus bas. Le Nord multiplie et diversifie ses provocations. En réponse, le Sud prend des contremesures.