Séoul et Pékin pourraient reprendre leur dialogue « 2+2 » la semaine prochaine

De hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité nationale de Corée du Sud et de Chine pourraient bientôt se rencontrer. C’est ce qu’on a appris aujourd’hui de sources diplomatiques.Selon ces dernières, les deux pays voisins sont en dernières discussions pour tenir, au début de la semaine prochaine à Séoul, leur dialogue dit « 2+2 ». Le pays du Matin clair y sera représenté par son vice-ministre des Affaires étrangères et un directeur général de son ministère de la Défense.La réunion aura lieu suite à un accord conclu entre le président sud-coréen et le Premier ministre chinois. Yoon Suk Yeol et Li Qiang se sont entretenus en tête-à-tête en marge de leur sommet à trois avec le dirigeant japonais, Fumio Kishida, à Séoul, le mois dernier.La situation dans la péninsule semble être au cœur des discussions de la prochaine rencontre, qui aura lieu sur fond de regain de tensions entre les deux Corées. Il serait également question des relations Pékin-Washington, du rapprochement Pyongyang-Moscou ou encore des liens entre la Chine continentale et Taïwan.