CSIS : Pyongyang améliore les installations de ses bases de missiles secrètes

Photo : YONHAP News

Ces cinq dernières années, la Corée du Nord aurait continué d’améliorer les installations de plusieurs de ses bases de missiles. C’est ce que nous a appris, hier, le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), think tank basé à Washington.C’est son site web spécialisé sur le pays communiste, Beyond Parallel, qui en a fait part après une analyse des images satellites de trois de ces bases. Elles sont situées à Hoejung-ri dans le nord-ouest du territoire, à Kal-gol dans le sud-ouest et à Kumchon-ri dans le sud-est. Elles font partie des 15 à 20 bases de missiles secrètes dont dispose le pays communiste.Selon le site web, le régime de Kim Jong-un y aurait construit de nouveaux bâtiments, rénové des ponts ou encore déplacé des routes d’accès, et ce depuis 2021.Le groupe de réflexion de Washington a estimé que ces travaux auraient pour but d’améliorer le confort du quotidien des soldats qui sont stationnés dans ces bases non déclarées. Sans écarter la possibilité d’une certaine intention de Kim Jong-un de mieux préparer son armée stratégique à toute éventualité et de remonter le moral de ses troupes.