KDI : la demande intérieure continue de stagner pour le septième mois de suite

Photo : YONHAP News

Si l’économie nationale est en voie de redressement, la demande intérieure n’a toujours pas renoué avec la croissance. C’est une estimation avancée, aujourd’hui, par le Korea Development Institute (KDI). L’institut continue à en faire état depuis décembre dernier.Le think tank économique, financé par l’Etat, a également indiqué que le ralentissement de la consommation s’éternisait lui aussi.Cependant, le KDI s’est voulu rassurant et a affirmé que les exportations étaient en forte hausse, au point qu’elles portent l’activité économique.Les chiffres en témoignent : en mai, les ventes à l’étranger des produits « made in Korea » ont grimpé de 11,7 %, tandis que les importations sont reparties à la baisse, dans le sillage de l’affaiblissement de la demande intérieure.Egalement le mois dernier, l’inflation est tombée à 2,7 % sur un an. C’est 0,2 point de moins qu’en avril.