Photo : KBS News

Les membres de Seventeen vont devenir ambassadeurs de bonne volonté pour la jeunesse de l’Unesco. C’est ce qu’a annoncé, hier, Pledis Entertainment qui représente le boys band sud-coréen.La cérémonie officielle de nomination doit se dérouler, le 26 juin prochain, au siège de l’Unesco à Paris. Les treize garçons seront accueillis par sa directrice générale, en personne.En les choisissant, Audrey Azoulay avait déclaré que Seventeen et l’Unesco partageaient un même engagement. Celui de donner aux jeunes les moyens de changer les choses et de relever les défis de notre siècle. Avant d’ajouter que groupe inspirait et soutenait également la jeunesse du monde entier grâce à sa musique et son énergie positive.