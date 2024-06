Visite d’Etat au Kazakhstan : Yoon rencontre des ressortissants coréens

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé, hier, au Kazakhstan pour une visite d'Etat. Il s'agit de la deuxième étape de sa tournée en Asie centrale après le Turkménistan. Lors d'une rencontre avec des ressortissants coréens, organisée le même jour dans un hôtel à Astana, Yoon Suk Yeol a déclaré qu'il discuterait avec les dirigeants du pays des mesures concrètes pour développer davantage le partenariat stratégique bilatéral.Le chef de l'Etat sud-coréen a aussi souligné que pour la Corée du Sud, qui aspire à devenir un « pays pivot mondial », les pays d'Asie centrale, y compris le Kazakhstan, sont des partenaires de coopération essentiels. Il a rappelé devant les expatriés qu'en amont de sa tournée, il avait annoncé « l’initiative de coopération de la route de la soie », la première stratégie de Séoul pour l’Asie centrale visant à renforcer la coopération bilatérale.Yoon n'a pas oublié de saluer la contribution de la communauté coréenne locale au développement du Kazakhstan, ainsi qu'au renforcement des liens entre ce pays et la Corée du Sud. Il a évoqué le fait qu'en 1937, les premiers Coréens avaient posé les pieds à Ushtobe et s’étaient battus contre les conditions difficiles pour s'enraciner dans leur pays d'accueil.Enfin, le président a promis de soutenir activement les échanges entre leurs descendants, appelés « Kareisky », présents en Asie centrale et de retour en Corée du Sud, et également entre les entreprises sud-coréennes et celles créées par des Coréens au Kazakhstan.Le numéro un sud-coréen s'entretiendra aujourd'hui avec son homologue kazakh, Kassym-Jomart Tokayev.