Parlement : première réunion de la commission législative et juridique

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, les partis d'opposition, dont le Minjoo, vont tenir aujourd'hui une réunion de la commission permanente de la législation et des affaires juridiques. Objectif : traiter la proposition de loi sur la nomination d'un procureur spécial. Ce dernier devra enquêter sur les soupçons d’intervention du pouvoir dans les investigations sur la mort d'un soldat du Corps des Marines dans l’exercice de ses fonctions.Il s'agit de la première séance plénière de la commission depuis l'ouverture de la 22e législature. Elle devrait se tenir uniquement avec les députés de l'opposition, en l'absence attendue de ceux du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel.A l'issue de cette réunion, la proposition de loi devrait être soumise à l’instance chargée de l'examiner et de décider de sa mise au vote. En effet, le chef de la commission, Jung Chung-rae, député du Minjoo, prévoit de passer directement à l'examen du texte en s'affranchissant de l'étape de délibération de 20 jours, exigée par la coutume.Pour rappel, la proposition de loi initiée par le Minjoo avait fait l'objet d'un veto du chef de l'Etat, avant d'être rejetée au second vote organisé le 28 mai. C’était lors de la dernière séance plénière de la précédente législature. Le premier parti de l’opposition de centre-gauche l’avait de nouveau présentée deux jours plus tard, soit dès l’ouverture de la nouvelle législature.