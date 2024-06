Un séisme de magnitude de 4,8 secoue le Jeolla du Nord

Photo : KBS News

Un séisme de magnitude de 4,8 s’est produit, ce matin à 8h26, à 4km au sud-ouest du comté de Buan, dans le Jeolla du Sud. Il a déclenché dix répliques de magnitude de moins de 2 jusqu’à 9h.Des secousses ont été ressenties, non seulement dans le sud-ouest du territoire, mais aussi dans la région métropolitaine, dans le Chungcheong et même dans le sud-est, y compris dans les provinces de Gyeongsang, à Busan, à Daegu et à Ulsan. Selon Météo-Corée et les pompiers, un total de 198 signalements de ressentis de vibrations ont été enregistrés dans tout le pays jusqu’à 8h40.Ce tremblement de terre n’a toutefois eu aucun impact sur les centrales nucléaires. L’opérateur Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) a fait savoir que les centrales avaient toutes été mises en service de manière sécurisée.Notons que le séisme du jour est le plus puissant observé cette année dans la péninsule et ses environs maritimes, et le 16e le plus fort depuis 1978. Les autorités météorologiques ont expliqué qu’aucune faille n’avait été repérée pour le moment dans la région.Le président de la République, en visite d’Etat dans trois pays d’Asie centrale, a ordonné de loin aux ministères concernés d’établir rapidement le bilan des dégâts et de prendre des mesures nécessaires.