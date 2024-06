Ambassadeur américain : les USA sont prêts à affronter toute éventualité entre les deux Corées

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont prêts à faire face à toute éventualité qui pourrait survenir entre les deux Corées. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur américain en Corée du Sud lors d'un forum organisé, mardi, par le Centre d’études stratégiques et internationale (CSIS), un think tank basé à Washington. Ces propos interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Séoul et Pyongyang, suite à l'envoi de « ballons poubelles » par le Nord et à la diffusion de messages de propagande par des haut-parleurs à la frontière par le Sud, en guise de réponse.Philip Goldberg a souligné l'imprévisibilité de la Corée du Nord, avant d'affirmer que son pays ne baissera jamais sa posture de défense à l'égard du régime de Kim Jong-un. Il a indiqué que le commandant des forces combinées sud-coréano-américaines, Paul LaCamera, et l'ambassade des Etats-Unis à Séoul suivent de près la situation entre les deux Corées et discutent de toute une gamme de politiques militaires et sécuritaires destinées à rassurer le gouvernement et le peuple sud-coréens sur l'engagement de Washington.Le haut diplomate américain a également critiqué les lâchers de ballons transportant des déchets du Nord vers le Sud, en les qualifiants d’« absurdes » et de « contre-productifs ». Selon lui, il est normal que des mesures visant à dissuader ces actes de provocation soient prises par Séoul.Toutefois, au sujet de l'envoi de tracts anti-Pyongyang vers le Nord par des activistes sud-coréens, Goldberg a prôné la nécessité de réduire les tensions, et ce tout en affirmant croire à la liberté d'expression.