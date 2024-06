Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a battu, hier, la Chine, 1 à 0 dans le cadre de la sixième et dernière journée du deuxième tour des qualifications continentales.Grâce au seul but de la rencontre, marqué par Lee Gang-in, le premier sud-Coréen du PSG, les guerriers de Taegeuk ont terminé leur deuxième tour du groupe C avec cinq victoires et un nul. Ayant conservé sa troisième place parmi les pays de la Confédération asiatique de football (AFC), le pays du Matin clair était dans une poule lui permettant d'éviter le Japon et l'Iran. Au troisième tour, les 18 équipes sont réparties en trois groupes de six.Le tirage au sort du troisième et décisif tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Asie aura lieu, le 27 juin, au siège de l’AFC, à Kuala Lumpur, en Malaisie.