Emploi : le nombre de travailleurs n’augmente que de 80 000 en mai

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux employés n’a augmenté que de 80 000 en mai. C’est 0,3 % de plus que le même mois l’an dernier. Il s’agit de la plus petite hausse enregistrée depuis mars 2021. En effet, les chiffres, publiés aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), ont révélé que le nombre de travailleurs s’était élevé à 28 915 000.Par secteur, les soins de santé et les services de bien-être, l’hôtellerie et la restauration ainsi que les transports et l’entreposage ont vu leur nombre de nouveaux postes croître. Situation inverse pour les ventes en gros et au détail, la gestion des établissements commerciaux et les services de soutien aux entreprises, ainsi que la construction.Selon un officiel du Kostat, le nombre de nouveaux salariés avait diminué dans les ventes en gros et au détail en raison du concept de magasins sans personnel. Avant d’ajouter que la détérioration de la conjoncture de la construction a abouti à la baisse de nouveaux postes dans le secteur.La tranche d’âge qui a marqué la plus grande diminution de nouveaux salariés était celle des 15 à 29 ans. Leur nombre a chuté de 173 000. Le taux d’embauche a aussi reculé de 0,7 point et celui de chômage a crû de 0,9 point chez les jeunes.