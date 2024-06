Dokdo : Tokyo proteste de nouveau contre une enquête maritime sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Tokyo a annoncé, mardi, avoir protesté une nouvelle fois contre une enquête maritime menée par un navire de recherche sud-coréen près des îlots Dokdo, en mer de l'Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. Le ministère nippon des Affaires étrangères a indiqué avoir intercepté un bateau portant la même inscription que celui détecté jeudi dernier dans la zone économique exclusive (ZEE) de l’archipel, au sud de « Takeshima ». Pour rappel, ce dernier est le nom donné par le Japon aux îlots sud-coréens Dokdo dont il revendique sans cesse la souveraineté.Le ministère a également fait savoir qu'un bateau de patrouille avait envoyé des messages radio au navire de recherche sud-coréen nommé « Haeyang 2000 », lui demandant de cesser ses activités.Par ailleurs, le directeur général japonais des Affaires océaniques et asiatiques, Hiroyuki Namazu, a protesté auprès de l'ambassade sud-coréenne à Tokyo. Parallèlement, à Séoul, le ministre plénipotentiaire en chef de l'ambassade du Japon, Daisuke Mibae, a lui aussi exprimé la désapprobation de son pays auprès de la directrice générale des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Seo Min-jeong.La diplomatie japonaise avait déjà protesté contre une enquête maritime effectuée le 6 juin dernier par le navire sud-coréen « Haeyang 2000 » dans les eaux entourant les Dokdo. Elle avait invoqué l'absence d'accord préalable de la part de Tokyo pour les activités menées dans sa ZEE.