VOA : Pyongyang se préparerait à accueillir Poutine

Photo : YONHAP News

La Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté, aujourd’hui, que de grosses structures avaient été installées sur la place Kim Il-sung, à Pyongyang. Elle a évoqué la possibilité que le pays communiste prépare des événements à l’approche de la visite du président russe Vladimir Poutine.Selon la radio américaine basée à Washington, des images prises dimanche par l’entreprise américaine Planet Labs montrent une nouvelle construction à côté de l’estrade de la place. D’autres ont aussi été repérées près du complexe gouvernemental et du bâtiment du ministère des Relations économiques extérieures, respectivement dans le nord et le sud du site en question.Rappelons que le régime de Kim Jong-un construit de nouvelles structures sur cette place et mène des exercices avant la visite de hauts officiels russes ou les parades militaires. Pourtant, le média a fait savoir qu’aucun mouvement n’avait été détecté à l’aéroport de Mirim, dans la capitale, estimant que ces constructions n'auraient pas été conçues pour un défilé militaire.La NHK, la radio-télévision publique japonaise, a rapporté, ce matin, que le locataire du Kremlin pourrait se rendre au nord du 38e parallèle au début de la semaine prochaine. La veille, les médias russes ont fait savoir, eux aussi, que Poutine effectuerait une visite en Corée du Nord et au Vietnam, au plus tôt dans le courant du mois.