Jisan-dong : des fouilles vont être menées sur l’un des tumuli

Photo : YONHAP News

Les tumuli de Jisan-dong à Goryeong dans le Gyeonsang du Nord feront l'objet de fouilles archéologiques. C’est une première depuis 85 ans. Il s'agit de l'un des sept ensembles de tumuli de Gaya, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en septembre dernier.L'Institut national de recherche sur le patrimoine culturel de Gyeongju et le comté de Goryeong ont annoncé, aujourd'hui, qu'ils allaient signer une convention en vue de réaliser des fouilles sur la tombe numéro 5 du site des tumuli de Jisan-dong.Ce site est supposé être le lieu de sépulture des plus hauts dirigeants de Daegaya, l'une des principautés de la fédération de Gaya qui a existé du Ie au milieu du VIe siècle dans le sud-est de la péninsule. Il témoigne de la gloire de la principauté à son apogée, avec une grande quantité d'objets variés qui en ont été exhumés, tels que des poteries, des armures, des épées ou encore des ornements.La tombe numéro 5 de Jisan-dong, qui doit don être fouillée prochainement, mesure 11,9 mètres de haut et de 45 mètres de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands tumuli de la région. Les recherches devraient durer jusqu'en 2026 avec la publication d'un rapport prévue en 2028.