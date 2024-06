Séoul salue l’adoption de la résolution de cessez-le-feu à Gaza par le Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a salué, hier, l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité de l’Onu appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.Un officiel du ministère des Affaires étrangères a déclaré s’attendre à ce que toutes les parties concernées acceptent et mettent immédiatement en place cette résolution proposée par le président américain. Avant d’ajouter que Séoul continuerait à participer, en tant que membre non-permanent du Conseil, aux efforts de la société internationale visant à résoudre les problèmes provoqués par la guerre.Pour rappel, le Conseil de sécurité avait tenu, lundi dernier, une réunion d’urgence pour approuver cette résolution proposant un plan de paix en trois étapes. Le texte, rédigé par les Etats-Unis, appelle le Hamas à l'accepter, et exhorte les deux parties à appliquer les dispositions sans délai et sans condition.