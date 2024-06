Visite d’Etat au Kazakhstan : Yoon s’entretient avec Tokayev

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat au Kazakhstan, le président sud-coréen s’est entretenu, cet après-midi, avec son homologue kazakh à Astana. Au cours de ce sommet, qui s’est déroulé pendant un peu plus d’une heure, Yoon Suk Yeol et Kassym-Jomart Tokayev se sont mis d’accord pour élever d’un cran leur partenariat stratégique.La coopération dans la chaîne d’approvisionnement des minéraux, de l’exploration et de la mise en valeur à la commercialisation a dominé leurs discussions. Ce n’est pas tout. En s’échangeant leurs idées sur les actualités qui préoccupent actuellement leurs deux nations, ils ont déploré le développement nucléaire et balistique de la Corée du Nord et ont décidé d’œuvrer à l’échelle internationale pour bloquer le financement illicite.Arrivé hier au Kazakhstan depuis le Turkménistan, le chef de l’Etat sud-coréen avait rencontré sur place des ressortissants coréens. Devant eux, il avait déclaré qu'il discuterait avec ses interlocuteurs des mesures concrètes pour développer davantage le partenariat stratégique bilatéral. Et il n’avait pas oublié de saluer la contribution de la communauté coréenne locale au développement de ce pays d’Asie Centrale, ainsi qu'au renforcement des liens bilatéraux.Le numéro un sud-coréen doit arriver demain en Ouzbékistan, la dernière destination de sa tournée dans la région.