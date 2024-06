Au Kazakhstan, Yoon prend part à un forum d’affaires

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol poursuit sa visite d’Etat au Kazakhstan, la deuxième étape de sa tournée dans trois pays d’Asie centrale.Hier, après un tête-à-tête avec son homologue, Kassym-Jomart Tokaïev, à Astana, la capitale, le président sud-coréen était présent à un forum d’affaires. Pas moins de 300 responsables gouvernementaux et entrepreneurs des deux parties y ont pris part.A cette occasion, Yoon s’est engagé à ce que son pays devienne « un partenaire jouant un rôle clé dans le développement des infrastructures de l’ex-république soviétique riche en ressources naturelles, comme celles de transport, d’électricité et de gaz ». Il a alors affirmé que les deux Etats devraient élargir leurs horizons de coopération économique, en exploitant à leur avantage leurs structures industrielles complémentaires.Le dirigeant sud-coréen a alors rappelé que le Kazakhstan était devenu le premier partenaire commercial de son pays en Asie centrale. Avant de proposer de renforcer la collaboration bilatérale en matière de chaîne d’approvisionnement des minerais essentiels.Le chef de l’Etat a également affiché son souhait de voir les deux nations travailler ensemble aussi dans l’ensemble des industries, au-delà de l’automobile. A ce propos, Yoon a souligné que le secteur manufacturier était un acteur majeur de l’économie de son pays.Aujourd’hui, le numéro un sud-coréen sera reçu par le Premier ministre, Oljas Bektenov, avant de s’envoler vers l’Ouzbékistan, la troisième et dernière étape de son périple.