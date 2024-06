Kurt Campbell : Washington reste vigilant à l’égard des provocations de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’Etat américain a été invité à une discussion, organisée, hier, à Washington. Kurt Campbell a alors été interrogé sur la possibilité que la Corée du Nord se livre à une provocation plus grave que les récents envois des ballons poubelles de l’autre côté de la frontière avec sa voisine du Sud.Il a répondu que son pays restait toujours vigilant à l’égard des bravades et des mesures potentielles de Pyongyang vis-à-vis de Séoul.Le numéro deux de la diplomatie américaine a ajouté qu’il y avait eu un changement dans les politiques et dans les approches du régime de Kim Jong-un, et que l’administration Biden le scrutait à la loupe.Il n’a pourtant pas voulu commenter l’information publiée par les médias sur le prochain voyage du président russe au Nord.Le spécialiste de l’Asie a toutefois tenu à évoquer le fait que Pyongyang a fourni des armes à Moscou. Selon lui, les USA s’inquiètent des contreparties promises en échange par le Kremlin.