Photo : YONHAP News

En ce deuxième jeudi du mois de juin, il fait très beau au pays du Matin clair et cette tendance va se poursuivre toute la journée.Il fait déjà chaud en début de matinée. En effet, on compte 26°C à Séoul et sur l’île insulaire de Jeju. Il fait entre 24 et 25°C dans les régions intérieures et même 28°C sur la côte est, de Gangneung à Busan.Cet après-midi, excepté à Jeju où il fera toujours 26°C, les prévisions indiquent plus de 30°C partout. En effet, 35°C sont prévus à Daegu, surnommé « Daefrica » et Météo-Corée a annoncé qu’il fera 34°C à Daejeon et Gwangju. Le mercure sur la côte sud grimpera jusqu’à 30°C, et il faut s’attendre à 32°C dans la capitale.