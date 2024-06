Onu : le Conseil de sécurité ouvre son nouveau débat sur les droits humains au Nord

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, le Conseil de sécurité a ouvert, hier, une réunion publique, exclusivement consacrée aux violations des droits humains en Corée du Nord. Une première en dix mois.C’est le représentant sud-coréen, Hwang Joon-kook, qui dirige le débat. Sachez que la Corée du Sud exerce la présidence tournante de l’organe pour le mois de juin.Avant l’inscription de ce dossier sensible à l’ordre du jour, la Chine et la Russie y étaient opposées. Pour les deux alliés de poids de Pyongyang, il n’est pas convenable de le débattre au sein du Conseil. Un scrutin a alors été organisé. 12 membres ont voté pour, Pékin et Moscou contre. Le Mozambique s’est abstenu. Il fallait au moins neuf voix pour acter la décision. Le veto des membres permanents n’est pas considéré.En tout cas, le haut-commissaire des Nations unies pour les droits humains, Volker Türk, et la rapporteuse spéciale de l’Onu pour les droits fondamentaux au nord du 38e parallèle, Elizabeth Salmon, doivent s’exprimer devant l’assemblée. Un transfuge nord-coréen y est invité à faire de même, lui aussi.Dans sa prise de parole, l’ambassadeur sud-coréen a appelé tous les Etats membres de l’Onu à agir pour créer un changement concret permettant de promouvoir le bien-être social des habitants nord-coréens.