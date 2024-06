Financement des GIs : fin des troisièmes pourparlers Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont conclu, hier à Washington, le troisième volet de leur nouvelle série de négociations visant à renouveler l’accord dit SMA. Un pacte en vertu duquel sera déterminée leur future contribution respective au financement de la présence des GIs dans le sud de la péninsule.Dans un communiqué publié à l’issue des pourparlers, la chef de la délégation américaine a déclaré que les deux parties avaient mené des discussions « productives ».Linda Specht, l’une des conseillères principales du département d’Etat, a poursuivi que ces concertations reflétaient la solidité de l’alliance bilatérale et l’engagement de Washington envers la sécurité de son allié sud-coréen. La diplomate a en même temps souhaité les reprendre bientôt.La délégation du pays du Matin clair était composée de représentants notamment du ministère de la Défense ainsi que de celui de l’Economie et des Finances. Avec à sa tête Lee Tae-woo, qui, lui, dirige l’équipe des négociations dédiées du ministère des Affaires étrangères.