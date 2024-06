Photo : KBS News

Le budget des administrations publiques a connu un déficit public pendant les quatre premiers mois de l’année, selon les données publiées, aujourd’hui, par le ministère de l’Economie et des Finances.Dans le détail, les recettes ont totalisé 213 300 milliards de wons et les dépenses 260 400 milliards. C’est donc un dérapage de 47 100 milliards, soit près de 36 milliards d'euros.Cela dit, les chiffres s’établissent à 64 600 milliards, si on prend en compte un solde excédentaire de 17 500 milliards des comptes de la sécurité sociale. C’est pourtant une légère baisse par rapport au déficit cumulé entre janvier et mars, grâce à l’augmentation des recettes non fiscales en avril.