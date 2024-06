BTS : Jin est de retour au « Festa 2024 »

Photo : YONHAP News

Jin, le premier membre de BTS à avoir effectué son service militaire va reprendre ses activités officielles d’idole aujourd'hui. Son agence BigHit Music a annoncé qu’il allait assister au « Festa 2024 », un événement célébrant le 11e anniversaire des débuts de son groupe. Il se tiendra cet après-midi à Jamsil Arena à Séoul.Lors de la première partie de l'événement, l’aîné du boys-band organisera une séance de câlins pour mille fans, puis, lors de la deuxième partie, il participera à une session de communication avec ces derniers.Hier, après avoir quitté la base militaire, le « worldwide handsome » boy, comme il aime se surnommer, a exprimé ses sentiments dans un live Weverse : « je suis heureux de revenir après un an et demi et j'ai pleuré deux fois de joie », ajoutant, « mes amis avec qui j'ai vécu m'ont fait leurs adieux en sanglotant, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer aussi ».L'agence a également déclaré qu’elle remercie encore les fans pour leur soutien et leur amour constant envers Jin et a assuré qu’elle fera de son mieux pour soutenir l'artiste.