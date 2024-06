Séoul et Astana conviennent de coopérer en matière de minéraux essentiels

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Kazakhstan ont conclu, hier, un protocole d’accord sur le partenariat de coopération pour la chaîne d’approvisionnement des minéraux critiques. Et ce, en marge de la visite d’Etat du président Yoon Suk Yeol dans ce pays d’Asie centrale.L’accord prévoit de travailler main dans la main pour mener ensemble l’étude géologique des minéraux comme le lithium, le chrome, les terres rares ou encore l’uranium. Sans oublier leur exploration, leur développement et leur raffinage. Les deux Etats ont aussi convenu de multiplier leurs échanges de visite du personnel engagé dans ces projets.Autre décision prise dans ce cadre : les deux parties doivent lancer un « Dialogue sur la chaîne d’approvisionnement », et leurs instituts de recherche, leurs entreprises et leurs institutions bancaires plancher sur les moyens de collaboration substantielle.Le Kazakhstan est richement doté en réserves de nombreux minéraux. Il est le premier producteur mondial d'uranium. Il figure aussi au premier rang mondial dans le chrome et dans le titane, pour n’en citer que quelques-uns.En vertu du document, le pays du Matin clair pourra aussi mieux sécuriser l’approvisionnement en lithium, un composant essentiel pour le fonctionnement des batteries rechargeables.Hier également, Séoul et Astana ont signé un accord similaire sur la coopération en matière d’industrie électrique.