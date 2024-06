Parlement : la guerre des nerfs continue autour des têtes des commissions permanentes

Photo : YONHAP News

L’ambiance reste toujours électrique à l’Assemblée nationale après l’élection, lundi, des députés du Minjoo, la première force de l’opposition, à la tête de 11 des 18 commissions permanentes, dont trois les plus disputées. Et ce, en l’absence des parlementaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel.C’est dans cette atmosphère étouffante qu’une nouvelle séance plénière devait avoir lieu aujourd’hui pour élire les têtes des sept autres commissions, que le Minjoo a annoncé vouloir confier au PPP, contre la volonté de celui-ci.Cela dit, la séance semble être repoussée à la semaine prochaine. La raison : la formation de Yoon Suk Yeol est loin d’être contente d’une telle proposition pour continuer de revendiquer l’une des trois organes convoités, en l’occurence la commission de la législation et des affaires juridiques. Et l’occupant du perchoir plaide désormais pour une répartition de consensus.Pendant ce temps, les passes d’armes continuent entre les deux camps rivaux. Le PPP dénonce la course en solitaire du Minjoo, qui ne fera qu’amener le chef de l’Etat à mettre de nouveau son veto aux lois votées par les législateurs. Pour sa part, la majorité parlementaire a fustigé l’entêtement aveugle du parti gouvernemental.