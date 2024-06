CSIS : la Corée du Sud doit intégrer le G7

Photo : YONHAP News

Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a recommandé d’élargir le Groupe des sept (G7) à la Corée du Sud et à l’Australie pour devenir le G9. Et ce, afin de régler différentes questions auxquelles est confrontée la communauté internationale.Le think tank, basé à Washington, a fait cette proposition dans un rapport publié hier. Dans ce document, il a estimé que les deux Etats pourraient faire preuve de compétences non négligeables dans un total de neuf domaines, voire mieux y faire face que les membres actuels du groupe qui réunit les sept pays les plus riches du monde.Parmi ces neuf secteurs cités figurent la question liée à l’Indopacifique, la résilience économique, la sécurité alimentaire ou encore la non-prolifération nucléaire.Le groupe de réflexion américain en a profité pour évoquer le fait que la Corée du Sud est l’une des principales nations à accorder une aide militaire indirecte et économique à l’Ukraine et se classe à la fois au premier rang en termes de protection de la chaîne d’approvisionnement des nouvelles technologies.