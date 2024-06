Terraform Labs : un accord de règlement civil conclu avec la SEC

Photo : YONHAP News

La société de cryptomonnaies, Terraform Labs, et son fondateur déchu, le sud-Coréen Kwon Do-hyung, ont accepté de payer 4,47 milliards de dollars, pour mettre fin aux poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC). C’est ce qu’ont rapporté, hier, Reuters et Bloomberg. A l’origine, ce gendarme américain des marchés financiers avait demandé 5,26 milliards de dollars.Selon les documents déposés au tribunal du district sud de New York, les avocats des deux parties sont parvenus à ce règlement civil. Et la somme à verser comprend la restitution, les intérêts et une pénalité.Pour rappel, la SEC a intenté un procès civil contre le père du « stablecoin » Terra US, un jeton adossé au dollar, et de la crypto Terra Luna, ainsi que son entreprise. Et ce, indépendamment d’un procès pénal contre Kwon. Elle les a alors accusés d’avoir trompé les investisseurs sur la stabilité de ces cryptomonnaies. C’était en novembre 2021.Après plusieurs mois de cavale, suite à leur effondrement, l’ancien patron de la société avait fini par être arrêté au Monténégro en mars 2023 pour avoir utilisé un faux passeport. Depuis, il y reste incarcéré. Son pays et les Etats-Unis se disputent son extradition.