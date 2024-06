Météo : un week-end chaud, sous le soleil ou sous la pluie

Photo : YONHAP News

En ce vendredi 14 juin, il fait très beau et chaud au pays du Matin clair. Cette tendance ne va pourtant pas se poursuivre samedi, où de la pluie est prévue avec une légère baisse des températures. Dimanche en revanche, comme aujourd’hui, il fera beau et chaud partout.Sur le chemin du travail, il fait 23°C à Séoul comme dans toute la moitié nord et dans le Jeolla. La ville de Busan et celle de Daegu enregistrent un mercure, elles, de plus de 24°C. Cet après-midi, il fera entre 32 et 34°C partout sauf sur la côte sud. En effet, les thermomètres afficheront 33°C dans la capitale et à Gwangju, et 34°C à Cheongju, Andong et Daegu. Il fera 28°C à Busan, 26°C à Yeosu et 29°C à Mokpo.Demain, le soleil laissera place à la grisaille le matin, sauf sur la côte sud-est. A Andong, aussi, un grand soleil est prévu. Mais dans l’après-midi, de la pluie sera à constater sur tout le territoire. Et les températures baisseront. Dans la matinée, il fera entre 21 et 22°C sur tout le territoire. Et dans la seconde partie de journée, Séoul enregistrera 27°C, tout comme les villes de la côte sud. Il fera 28°C à Gangneung, 29°C à Chongju, Daejeon et Jeonju ainsi qu’à Ulsan. L’île insulaire de Jeju, elle, ne verra pas son mercure dépasser les 26°C, la minimale.Enfin, dimanche, le soleil fera son grand retour. Le matin, il fera 19°C dans la capitale, tout comme à Jeonju et Daejeon. La minimale sera pour Suwon avec 17°C. Il fera 21°C à Gangneung, et sur toute la côte sud, de Busan à Mokpo. Dans l’après-midi, il fera entre 28 et 30°C sur tout le territoire, avec une minimale de 26°C à Mokpo et une maximale de 31°C à Daegu.