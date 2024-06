Visite d’Etat en Asie centrale : Yoon arrive en Ouzbékistan

Photo : YONHAP News

Le président de la République, en visite d'Etat dans trois pays d'Asie centrale, est arrivé, hier, en Ouzbékistan, dernière étape de sa tournée. Il a assisté, le jour même à Tachkent, à un événement intitulé « Dialogue avec la génération future innovante Corée-Ouzbékistan ». A cette occasion, il a souligné que l'échange de jeunes talents était la chose la plus importante dans son partenariat stratégique avec l'Asie centrale. Il a également déclaré que Séoul soutiendrait activement les jeunes Ouzbeks souhaitant venir en Corée du Sud pour étudier ou faire des affaires.Aujourd’hui, Yoon Suk Yeol tiendra un sommet avec son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Lors de ce tête-à-tête, les deux dirigeants discuteront des moyens de renforcer davantage leur partenariat stratégique spécial. Ils aborderont notamment la coopération sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels et les échanges de ressources humaines. Les questions de sécurité régionale et internationale seront aussi à l’ordre du jour, y compris le nucléaire nord-coréen.