VOA : les préparatifs pour accueillir Poutine se poursuivent à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Après la place Kim Il-sung, c’est autour de la maison d’hôtes de l’Etat de Paekhwaon, toujours à Pyongyang, que des signes de préparatifs pour accueillir le président russe ont été détectés.La Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté, aujourd’hui, qu’un objet rouge avait été installé à l’entrée de ce bâtiment utilisé pour accueillir des VIP. La radio américaine basée à Washington s’appuie sur des images prises, jeudi, par l’entreprise américaine Planet Labs. Tout comme l’indiquent les photos de dimanche dernier, la capitale nord-coréenne s’apprête donc bien à recevoir Vladimir Poutine.C’est au Paekhwaon que le président américain, Bill Clinton, avait logé lors de sa visite au royaume ermite en 2009. Et c’est aussi ici que Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun et Moon Jae-in, les trois chefs d’Etat sud-coréens qui s’étaient rendus au Nord, avaient séjourné.Pourtant, le dernier leader étranger ayant visité le Nord, à savoir le numéro un chinois Xi, avait été accueilli à la nouvelle maison d’hôtes de Geumsusan. Il y a donc de grandes chances que le maître du Kremlin y dorme lui aussi et que le Paekhwaon soit utilisé pour des événements officiels.