CSIS : l’augmentation des activités d’un chantier naval nord-coréen suggère la possibilité d’essais de SLBM

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, des activités liées à trois navires du chantier naval de Sinpo ont augmenté de manière inhabituelle ces cinq dernières semaines. C’est ce qu’a révélé, hier, Beyond Parallel.Le premier vaisseau concerné est le « Héros Kim Kun-ok », que Pyongyang avait présenté comme son premier sous-marin d'attaque nucléaire tactique. Le second est « Héros du 24 août ». C’est un sous-marin lanceur de missiles balistiques d'essais (SSBA). La troisième, enfin, est une barge d'essai de missiles. Selon le site web du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), ces derniers sont au cœur du programme nord-coréen de développement de sous-marins balistiques, de missiles balistiques lancés par sous-marins (SLBM) et de missiles de croisière lancés par sous-marins (SLCM).Ces activités pourraient donc indiquer des préparatifs pour des essais en mer de « Héros Kim Kun-ok » cet été, ou pour des lancements supplémentaires de SLBM ou de SLCM, voire les deux.Toujours d’après Beyond Parallel, ce navire, qui avait été dévoilé en septembre dernier, était amarré à ce chantier naval avant d'être déplacé vers une cale sèche à la mi-mai. Le site américain suppose donc que l’installation d'une grue à tour sur la cale sèche implique des travaux liés à l'installation de tubes lanceurs pour les essais en mer.Pour le think tank, les activités et le succès de ces bateaux auront un impact considérable sur la technologie des sous-marins et la conception et l'exploitation des SLBM du royaume ermite.