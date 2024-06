Londres impose de nouvelles sanctions à des personnes et des entités russes

Photo : KBS News

Le Royaume-Uni a annoncé, hier, de nouvelles sanctions contre 50 entreprises et individus, ainsi que des navires russes impliqués dans le transport de munitions militaires Pyongyang-Moscou. Selon un communiqué publié le même jour par Londres, cette mesure vise à faire pression sur les capacités de Vladimir Poutine à financer ses armes et à s'approvisionner en matériel militaire. Et ce, dans le cadre de la collaboration avec les pays du G7 pour soutenir l'Ukraine.Sur la liste des navires sanctionnés figurent « Lady R » et « Angara ». Ce sont des vaisseaux auxquels Séoul avait déjà imposé des sanctions unilatérales en avril dernier. Motif : transport de matériel militaire dans de nombreux conteneurs entre la Russie et la Corée du Nord.Du côté des entreprises, la compagnie d'assurance maritime russe Ingosstrakh, et des sociétés du secteur du gaz naturel liquéfié, ainsi que des fournisseurs de munitions, de machinerie, de microélectronique et de logistique pour le secteur militaire russe ont été incluses. Des sanctions supplémentaires ont également été imposées à des institutions financières, dont la Bourse de Moscou (MOEX).