Demande intérieure : toujours des signes de redressement

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne reprend peu à peu son souffle. C’est ce qu’a évalué le ministère de l'Economie et des Finances dans son rapport mensuel « Tendance économiques récentes » publié aujourd’hui.Selon le document, alors que l’industrie manufacturière et les exportations s’améliorent, la demande intérieure montre des signes de reprise. Cela fait maintenant deux mois que le gouvernement mise sur la relance de la demande intérieure.Dans les ventes au détail, en mai, le montant des dépenses par carte a augmenté de 3,4 % par rapport à il y a un an. Le nombre de touristes chinois en Corée du Sud a bondi, lui, de 170 %.Mais il y a toujours des bémols. L'indice composite de confiance des consommateurs a reculé en glissement mensuel, et les ventes domestiques des automobiles « made in Korea » ont baissé de 9,8 % sur un an.Quant à l’inflation, elle a ralenti à 2,7 contre 2,9 % en avril. Le ministère a expliqué que les prix des produits agricoles et les produits pétroliers se sont stabilisés, tandis que les cours des produits industriels, y compris les produits textiles, sont en baisse.En ce qui concerne les exportations, elles ont connu une progression de 11,7 % en glissement annuel pour atteindre 58,15 milliards de dollars. Notamment, les semi-conducteurs, les écrans et les communications sans fil ont fortement augmenté. Enfin, la valeur des travaux de construction achevés, qui reflète la conjoncture du secteur de la construction, s’est accrue pour sa part de 5 % en avril sur un mois.